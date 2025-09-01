Şanlıurfa’da Arazi Kavgası: 1 Ölü

OLAYIN DETAYLARI

Birecik ilçesinin Güvenir Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarındaki arazi meseleleri nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü.

YARALANAN KİŞİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Kavga sırasında başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Çakmak, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve acil serviste tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu kritik hale geldiği için kurtarılamadı.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ

Olay sonrasında cinayet şüphelisi olarak 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.