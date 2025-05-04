Şanlıurfa’da Atık Yangını Söz Konusu

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Şanlıurfa’da meydana gelen atık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Elde edilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Kamberiye Mahallesi’nde ortaya çıktı. Atık maddelerin biriktirildiği alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın patlak verdi.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hızlıca olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiye, yangının çevredeki konut ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak araştırmalar sürüyor.