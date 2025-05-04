Haberler

Şanlıurfa’da Atık Yangını Söz Konusu

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Şanlıurfa’da meydana gelen atık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Elde edilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Kamberiye Mahallesi’nde ortaya çıktı. Atık maddelerin biriktirildiği alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın patlak verdi.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hızlıca olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiye, yangının çevredeki konut ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak araştırmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Milas’ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri 3 ayrı suçtan aranmakta olan A.D.'yi yakalayarak, 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile adli makamlara teslim etti.
Haberler

Cevdet Yılmaz, Gençlerin Teknolojiyle Dünya’ya Sesleneceğini Söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'ye katılan gençlerin, teknolojiyi kullanarak dünya genelinde seslerini duyuracaklarını ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nın KKTC için de geçerli olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.