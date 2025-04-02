Şanlıurfa’da Ayakkabı Atölyesi Yangını Korkuttu

ŞANLIURFA’DA YANGIN ALARMI

Şanlıurfa’da bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Eyübiyye ilçesindeki Şıhmaksut Mahallesi’nde ortaya çıktı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürülüyor. Kısa bir süre içinde tüm atölyeyi saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEVCUT

Yangın sonrası atölyede önemli bir maddi hasar oluştu ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.