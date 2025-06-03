Şanlıurfa’da Bayramda 7 Bin 500 Güvenlik

GÜVENLİK PERSONELİ BAYRAMDA GÖREVDE OLACAK

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, “Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı” sırasında, Kurban Bayramı süresince 7 bin 500 güvenlik personelinin görev yapacağını aktardı. Toplantı, Şanlıurfa’da Vali Hasan Şıldak’ın başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran’ın katılımı ile valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

BAYRAM TEDBİRLERİ PLANLANDI

Vali Şıldak, bayram dönemindeki güvenlik önlemleri hakkında yaptığı açıklamada, “Her Bayram tatilinde olduğu gibi en yüksek seviyede emniyetimiz, jandarmamız kendi bölgelerinde hem asayiş yönüyle hem de trafik tedbirleri yönüyle tedbirlerini planladılar.” dedi. Emniyetin asayiş hizmetlerinde 2 bin 890, trafik hizmetlerinde ise bin 900 personel görev alıyor. Jandarmanın ise 2 bin 185 asayiş ve 700’ün üzerinde trafik personeli ile bayram tedbirlerini uygulayacağını ifade eden Vali Şıldak, toplamda 7 bin 500’ü aşkın personelle il genelinde huzurlu bir bayram geçirilmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Vali Şıldak, güvenlik önlemlerinin dışında hayvan nakil ve satışlarına yönelik tedbirlerin de alındığını vurguladı. Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan önlemler, jandarma ve emniyetin hayvan sevk ve nakillerinde uygulayacağı tedbirlerle desteklenecek. Ayrıca, bayram dönemlerinde sıkça karşılaşılan silah atılması ve havai fişek kullanımı konularında önlemlerin arttırılacağı bilgisi verildi.