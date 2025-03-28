Şanlıurfa’da Bebek Cinayetinde Çift Tutuklandı

YANLIŞ BİR HAREKETİN SONUCU

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 30 Mart 2023’te yol kenarındaki bir menfezde bir bebek cesedinin keşfi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen kapsamlı teknik araştırmalar neticesinde, bebeğin ismi henüz öğrenilemeyen bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği tespit edildi.

CİNAYETİN ARKA PLANI

Kadının, erkek arkadaşıyla birlikte bebeği öldürdüğü ve şüpheleri üzerlerinden atmak amacıyla cesedi, yaşadıkları bölgeden 105 kilometre mesafedeki bir menfeze götürdüğü anlaşıldı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan operasyonla B.M. ve H.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmaya verdikleri ifadelerde, kendilerinin bölgedeki tanınmış kişiler olduğunu ve evli oldukları için durumu saklamak zorunda kaldıklarını belirttikleri öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.M. ve H.M., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.