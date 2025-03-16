Şanlıurfa’da Belediye Üyesine Silahlı Saldırı

ŞANLIURFA’DA SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, sahur zamanında evine doğru yol alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier, yolu kaplayan taşlar nedeniyle hızını düşürdü. Dirier’in seyahat ettiği hafif ticari araca Kural Mahallesi girişinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

AÇILAN ATEŞ SONUCU MERMİLER ARACA ISABET ETTİ

Saldırı sonucunda aracına çok sayıda mermi isabet eden Dirier, şans eseri yaralanmadan olaydan kurtuldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler ise olay yerinden kaçmayı başardı. Mahmut Dirier’in durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için derhal soruşturma başlattı.