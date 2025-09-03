Şanlıurfa’da Bıçaklı Saldırı Olayı

ŞANLIURFA’DA KAN DONDURAN SALDIRI

Şanlıurfa’da minibüs şoförü, aniden önünü kesen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, şoförün oğlunun, babasını kurtarmak için hemen müdahale etmesiyle yaşandı. Bıçakla yaralanan minibüs şoförü, oğlunun hızlıca aracın içerisine çekmesi sayesinde hayatta kalmayı başardı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI BELGELEDİ

Yaşanan bu dramatik anlar, minibüs içerisindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri, yaşananların ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Kısa sürede yaşanan bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini de yeniden gündeme getiriyor.