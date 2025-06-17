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Şanlıurfa’da Boğulma Olayı Meydana Geldi

KANALDA BOĞULMA OLAYI

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, bir sulama kanalında meydana gelen trajik olayda, kaybolan 23 yaşındaki bireyden sonra 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine de ulaşıldı. Haliliye ilçesine bağlı Seyhçoban Kırsal Mahallesi’nde cumartesi akşamı yaşanan bu üzücü olayda, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek, boğulmak üzereyken kendisini kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin, akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDENLER BULUNDU

Olay sonrasında hemen harekete geçen AFAD, itfaiye ve sualtı polisleri, arama çalışmalarını 3 gün boyunca devam ettirdi. Bu çalışmaların sonucunda, kaybolan yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin’in cesedine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Gece saatlerinde arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere, 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek’in cansız bedeni de ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan bu ceset de otopsi amacıyla aynı morga kaldırıldı.

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