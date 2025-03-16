Şanlıurfa’da Budama Atıkları İçin Para Cezası

VERİM KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN YENİ UYGULAMA

Şanlıurfa, yaklaşık 45 milyon ağaç ile Türkiye’nin Antep fıstığı üretiminde en büyük şehirlerden biri konumunda. Ancak, her yıl yaşanan zararlı böceklerin ve hastalıkların etkisiyle ciddi verim kayıpları meydana geliyor. Özellikle kış mevsiminde budanan fıstık dallarının içine yumurtlayan zararlı böcekler, bahar döneminde yumurtadan çıkıp, ağaçların tomurcuklarına zarar vererek üretimi olumsuz etkiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir karar alındı.

BUDAMA ARTIKLARINI İMHA ETMEYENLERE CEZA

Şanlıurfa Valiliği, 17 Şubat 2025 tarihli yeni kararına göre, 1 Nisan – 15 Ekim tarihleri arasında budama artıklarını imha etmeyen üreticilere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine dayanarak, bu şekilde ihlalde bulunan üreticilere 2 bin 953 TL ceza kesilecek.

Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü ve Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü, bu konuda üreticileri bilinçlendirmek için bilgilendirme çalışmaları başlattı. Tarım personeli, kırsal bölgelerde çiftçilere el ilanları dağıtarak ve girişlere, cami ile okul önlerine afişler asarak uyarılarda bulundu. Ayrıca, cami hoparlörlerinden yapılan duyurularla da halk bilgilendiriliyor. Ziraat mühendisleri, mahalle muhtarları ve jandarma ekiplerinin de katıldığı bilgilendirme süreci, ev ziyaretleriyle devam ederken Türkçe bilmeyen çiftçilere, Kürtçe bilen mühendisler ile destek sağlanıyor. Yetkililer, üreticileri bu konuda duyarlı olmaya davet ederek, budama artıklarının kontrollü şekilde imha edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çalışmanın temel amacı, Antep fıstığındaki verim kaybını engellemek ve çiftçilerin ekonomik zararlarını azaltmak olarak belirtiliyor.