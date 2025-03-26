Şanlıurfa’da Camiler Kadir Gecesi Yoğundu

KADIR GECESİ İÇİN YERLEŞKEYE AKIN EDİLDİ

Şanlıurfa’da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesine yoğun ilgi gösterdi. Akşam ezanıyla birlikte yerleşkeye gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Dergah Camisi’nde mevlit okutuldu.

CAMİ AVLUSUNDAKİ YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avlu ve cami çevresine serilen hasırlar üzerinde namazlarını gerçekleştirdi. Şanlıurfa genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla özel etkinlikler düzenlenerek, katılım oldukça yüksek oldu.