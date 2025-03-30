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Şanlıurfa’da Camilere Yoğun İlgi Gösterildi

CAMİLERDE BAYRAM NEŞESİ

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde binlerce kişi bir araya geldi. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar, camilere akın ederek bayram namazını kılmak için toplandı. Özellikle Balıklıgöl platosundaki Dergah Camisi ve kentin diğer ibadet yerleri, yağışlı havaya rağmen dolup taştı.

DUA VE BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar, bayram namazı için saflarını oluşturarak namazlarını kıldı ve dualar etti. Namaz sonrası ise vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bir araya gelerek geleneksel bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi. Bayram, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir an fırsatı sundu.

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