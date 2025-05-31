Şanlıurfa’da Çarpışma, 7 Yaralı Var

KAZA MAHALİ VE GÖRÜNTÜLER

Şanlıurfa’da meydana gelen bir trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralanıyor. Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 20. kilometresinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, K.A. (32) yönetimindeki 63 TF 172 plakalı araç, dikkatsizlik nedeniyle karşı şeride geçiyor ve bu sırada karşı yönden gelen M.Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı araçla çarpışıyor.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonrasında, araç sürücüleri ile beraber yolcu olarak bulunan R.P. (24), H.P. (44), A.A. (21), E.A. (27) ve M.Y. (26) yaralanıyor. Olay yerine hızlıca sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yapıyor ve ardından, yaralılar Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için soruşturma başlatılıyor.