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Şanlıurfa’da Çiçekçide Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Şanlıurfa’da bir çiçekçide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, yangın Karaköprü ilçesindeki Atakent Mahallesi’nde elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ZARAR VE İNCELEME SÜRECİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bir çaba sarf ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

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