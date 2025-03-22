Şanlıurfa’da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYON SONUÇLARI

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele Şube ekipleri, devam eden çalışmalarında terör örgütlerinin faaliyetlerini tespit ve deşifre etme çabalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN DURUMU

Yapılan operasyon neticesinde, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.