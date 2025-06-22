Şanlıurfa’da DEAŞ Operasyonu Gerçekleşti

DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

İŞLEMLER SONRASI TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma süreci hala devam ediyor. Şanlıurfa’da terörle mücadele çalışmaları sürerken, yetkililer konu hakkında detaylı bilgi vermeye devam edecek.