Şanlıurfa’da doğan bebek ameliyat edildi

BEBEĞİN AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa’da sekiz gün önce mesanesi dışarıda ve cinsel organı gelişmemiş şekilde dünyaya gelen bebek, Kayseri’ye sevk edilerek ameliyat edildi. Çocuk Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler, “Bu hastalıklara çok nadir rastlıyoruz. Yaklaşık 30 bin doğumda bir görülüyor. Hastayı kabul ettik ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” şeklinde bilgi verdi. Dörterler, ileride bu çocukların en büyük sorunlarının idrarlarını tutamamak olduğunu vurguladı.

RAHATSIZLIĞIN TEŞHİSİ VE AMELİYAT SÜRECİ

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan V.B. (25) ve A.B. (24) çiftinin üçüncü çocuklarına doğum sırasında Ekstrofi epispadias kompleksi teşhisi konuldu. Çift, Şanlıurfa’da ameliyat yapacak doktor bulamadı ve çocuğun ameliyatı için Kayseri’deki Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler’e ulaştı. Kayseri’ye sevk edilen 8 günlük bebek, yaklaşık 3,5 saat süren bir ameliyatla idrar torbası karnının içine alındı ve erkeklik üreme organının bir kısmı oluşturuldu.

KONTROLLERİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Dörterler, anne karnında bu rahatsızlığın tespit edilmediğini belirterek, hastanın doğumdan 7-8 gün sonra kendilerine başvurduklarını ifade etti. İlgili hekim, “Bu tip rahatsızlıklar bir dizi ameliyat gerektiriyor. Ameliyatları bir kısmını 1-2 yaşında, diğerlerini ise 2-4 yaş aralığında yapıyoruz. Sosyal hayata kazandırma çabası içerisindeyiz” diye konuştu. Ayrıca, “Bu çocukların en büyük sorunu idrarlarını tutamamaları, bu durum ise sosyal dışlanmalara yol açabiliyor” dedi.

BAŞARI ORANLARI VE GEBELİK TAKİBİ

Doç. Dr. Dörterler, “Her 100 çocuktan 30’unda başarılı olabiliyoruz” şeklinde bilgi verdi. Uzman, çocukların maksimum düzeyde idrar tutabilmesi için gerekli çabayı gösterdiklerini ifade ederek, aileleri gebelik takiplerini düzenli yaptırmaya teşvik etti. Dörterler, “Bu tür rahatsızlıklar anne karnında tespit edilebiliyor. Detaylı ultrason eksikliğinden dolayı bu rahatsızlık zamanında tespit edilemedi” şeklinde dikkat çekti.

Ayrıca, ailesine gebelik döneminde düzenli bir kadın doğum uzmanıyla takip yapılmasını önerdi. Ameliyat sonrası süreçte 6 haftalık bir yenidoğan yoğun bakım tedavisi olacağını da ekleyerek, “Eğer bu süreci atlattıysak, ikinci ameliyatı 1 yaşında, üçüncüyü ise 3-4 yaş civarında yapacağız” diye belirtti.