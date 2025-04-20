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Şanlıurfa’da Dolandırıcı Yakalandı, 155 Bin Dolar

DOLANDIRICI ANKARA’DA VURDU

Ankara’da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşı 155 bin lira ile dolandırdı. Olay Şanlıurfa’da, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, emniyet güçleri Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu.

TACİZ EDENİN ÇANTASINDAN DOLAR ÇIKTI

Yapılan aramada, S.D. isimli şahsın çantasında 155 bin dolar ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, bu miktarın Ankara’da yaşayan F.G.O. isimli kişiden dolandırıcılık yolu ile alındığını ortaya koydu. Şüpheli S.D., yakalanarak ele geçirilen 155 bin dolar ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Dolandırıcılık olayının, S.D.’nin mağdura telefonla ulaşarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmasıyla gerçekleştiği belirlendi.

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