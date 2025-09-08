Şanlıurfa’da Dolandırıcılar Yakalandı

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Atıcı Evi” adlı operasyonda, dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle yakalanan iki zanlı, tam 37 milyon 670 bin lira dolandırıcılık yaparak, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin’de 22 kişiyi mağdur etti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik olarak Harran ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda iki kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Gerçekleştirilen aramalarda, 12 adet cep telefonu, 14 adet simkart, 5 adet simkart bloğu, 60 bin Türk Lirası ve 68 bin 700 dolar gibi maddi unsurlar ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin, farklı illerdeki mağdurlara karşı dolandırıcılık yaptıkları belirlendi ve toplam 37 milyon 670 bin 695 Türk Lirası’nın kaynağı ortaya çıkarıldı.

ADLİ İŞLEMLER VE SONUÇLARI

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen işlemler sonucunda, zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.