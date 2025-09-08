Haberler

Şanlıurfa’da Dolandırıcılar Yakalandı

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Atıcı Evi” adlı operasyonda, dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle yakalanan iki zanlı, tam 37 milyon 670 bin lira dolandırıcılık yaparak, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin’de 22 kişiyi mağdur etti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik olarak Harran ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda iki kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Gerçekleştirilen aramalarda, 12 adet cep telefonu, 14 adet simkart, 5 adet simkart bloğu, 60 bin Türk Lirası ve 68 bin 700 dolar gibi maddi unsurlar ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin, farklı illerdeki mağdurlara karşı dolandırıcılık yaptıkları belirlendi ve toplam 37 milyon 670 bin 695 Türk Lirası’nın kaynağı ortaya çıkarıldı.

ADLİ İŞLEMLER VE SONUÇLARI

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen işlemler sonucunda, zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Haberler

Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

