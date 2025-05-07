Şanlıurfa’da Düğün’de Ateş Açıldı

ŞANLIURFA’DA DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Şanlıurfa’da düzenlenen bir düğünde havaya rastgele ateş açan 5 kişi, jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, düğünde yaşanan silah kullanımı sonrasında jandarma ekipleri harekete geçiyor. Görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları belirleyerek, kaldıkları adreslere operasyon düzenliyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekiplerin yaptığı operasyonda toplam 5 adrese baskın yapılıyor. Bu operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 7 şarjör ve 237 mermi elde ediliyor. Gözaltına alınan 5 kişi için 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarıyla ilgili adli işlem başlatılıyor. Ayrıca, zanlılar hakkında Valilik Genel Emrine Aykırı Davranış nedeniyle idari para cezası uygulanıyor.