Şanlıurfa’da Düşen Bebek Kurtarılamadı

DÜŞME OLAYI ŞİRİNKUYU MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Şirinkuyu Mahallesi’nde, 1 yaşındaki Hevin Zengin, yaşadığı evin birinci katındaki balkondan düştü. Olayı fark eden aile üyeleri, hemen acil yardım çağrısında bulundu ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

AĞIR YARALANMA VE İLK MÜDAHALE

Küçük bebek, ciddi şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Hevin Zengin, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.