Şanlıurfa’da Elma Ağaçları Çiçek Açtı

ŞANLIURFA’DA SIRA DIŞI DOĞA OLAYI

Türkiye’nin sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’da, bu yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı ağustos ayında dikkat çekici bir doğa olayı meydana geldi. Siverek ilçesinde yer alan Dicle Mahallesi’nde, bir bahçede bulunan yaklaşık 10 elma ağacı, normal meyve mevsiminde yeniden çiçek açtı. Bahçedeki diğer elma ağaçları meyve verirken, çiçek açan ağaçlar vatandaşların dikkatini çekti. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlanan bu durum karşısında mahalleli şaşkınlıklarını gizleyemedi.

VATANDAŞLARDAN ŞAŞKINLIKLAR

Bahçe sahibi Şeyhmus Al, olay karşısında şaşırdığını ifade ederek, “Bağ evimde 10 tane elma ağacım var. Elma ağaçları normalde ağustos ayında meyve vermesi gerekirken, benimkiler şimdi çiçek açmış, şaşkınlıklar içerisinde bulundum. Bahçemin tüm bakımlarını her zaman yapıyorum, ama şu anda ağaçların çiçek açması beni tedirgin etti. Bazıları iklim değişikliğinden bahsediyor ama ben de tam olarak anlayamadım. İnşallah bu çiçekler meyve olur ve elmalarımızı yeriz” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN GÖRÜŞLER

Elma ağaçlarının çiçek açmasını gören mahalle sakinleri ise, “Elma ağaçlarının yaz ortasında çiçek açtığını görmek oldukça garip bir durum. Eskiden mevsimlerin düzeni belliydi, ama şimdi her şey değişti. Bu gidişle hangi mevsimde ne yetişeceğini bilemeyeceğiz” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Uzmanlar, meyve ağaçlarının yanlış zamanda çiçek açmasının, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlarla bağlantılı olabileceğini vurguluyor.