Şanlıurfa’da Eşine Az Rastlanan Bir Olay.

ŞANLIURFA’DA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Şanlıurfa’da dikkat çekici bir olay gerçekleşti. Kendi inşa ettiği binanın karot test sonuçlarını kontrol eden müteahhit, kusuru fark ederek kendisini yetkililere ihbar etti. Bu durum sonucunda mühürlenen bina, iş makineleriyle yıkıldı. Haliliye ilçesine bağlı Korkukent Mahallesi’nde, depremin ardından yıkılan 7 katlı bir binanın yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde inşaatına başlandı. Yüklenici firma olan müteahhit Ömer Çorbacı, Say Beton firmasından aldığı beton konusunda şüpheye düştü ve daha önce onaylanan karot örneklerini, bu kez özel bir laboratuvara gönderdi.

BİNA YIKILDI, ÇORBACIDAN TAKDİRE DEĞER DAVRANIŞ

Yapılan testler sonucunda beton dayanıklılığının düşük olduğunu tespit eden Çorbacı, kendisini ihbar ederek yıkım sürecini başlattı. İhbar sonucu bölgeye giden bağımsız denetçiler, binayı kusurlu buldu ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 5 katı tamamlanmış olan bina, çevre güvenliği sağlandıktan sonra iş makineleri ile yıkıldı. Müteahhit Çorbacı, bu örnek davranışıyla bina sakinleri ve inşaat sektörü temsilcileri tarafından takdir edildi.

BETON DAYANIMI VE YENİDEN İNŞA EDİLECEK YER İHTİYACI

İnşaat müteahhidi Ömer Çorbacı, “Beton dayanımının olması gerekenden çok çok daha düşük olduğunu gördük” diyerek süreci açıkladı. Çorbacı, Say Beton firmasından satın aldıkları betonun projesinde C25, ancak kendilerine gelen dayanımın sadece 8 mukavemet gösterdiğini belirtti. Gerekli yasal işlemleri başlatıp, yerel makamlar ile görüşerek binanın yıkımını başlattıklarını vurguladı. Çorbacı, bu sürecin özellikle depremin ardından insanların zarar görmemesi için büyük bir dikkat gerektirdiğini ifade etti.

DEPREM SONRASI DERS ALINAMAMASI ÜZÜNTÜ VERİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden gerekli derslerin alınmadığını belirten Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ahmet Melik, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından hâlâ aynı yanlışların süregeldiğini belirtti. Melik, müteahhitlerin beton sonuçlarının düzgün çıkmasına rağmen yenilikçi bir yaklaşım göstererek karot sistemini devreye soktuklarını, ancak sonuçların beklentinin altında kaldığını söyledi. Temel dayanımının düşük olduğunu vurgulayan Melik, yapı denetimi ve beton santrallerinin işlerini düzgün takip etmediğini ifade ederek denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

İNSAN HAYATI UCUZ DEĞİL

Devam eden inşaatta kat sahibi olan Osman Doğrudağ, yaptığı açıklamada, “Depremden sonra yeniden bir deprem yaşıyoruz. Say Beton firmasının yaptığı beton düşük çıktı” dedi. Müteahhidin kendisini ihbar ettiğine dikkat çeken Doğrudağ, yetkililere çağrıda bulunarak bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Bu yaşanan olayların, insanların hayatlarını tehdit eden durumlar olduğuna dikkat çekerek, “İnsan hayatı bu kadar ucuz değil” şeklinde ifade etti.