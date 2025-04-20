Şanlıurfa’da Filistin İçin Etkinlik Düzenlendi

Şanlıurfa’da düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları önderliğinde Filistin’in özgürlüğü için yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı. Kuş besleme kültürü ile tanınan bu kentte gerçekleştirilen ‘güvercin döküşü’ etkinliği, büyük bir katılımla gerçekleşti. Topçu Meydanı’nda yapılan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dini sohbetler ve Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın Filistin ve Gazze halkı için yaptığı dualarla başladı.

ETKİNLİKTE YÜZLERCE GÜVERCİN UÇURULDU

Güvercin severler, kafeslerde getirilen yüzlerce güvercini, Filistin’in özgürlüğü ve şehit olan Filistinliler anısına gökyüzüne saldı. Anında oluşan görsel şölen, katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

RESİM SERGİSİ ZİYARETE AÇILDI

Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan Filistin ve Gazze temalı resimlerin sergilendiği bir sergi düzenlendi. Bu sergi, 3 gün boyunca Topçu Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak ve etkinliğin açılışı yoğun ilgiyle karşılandı.

GÜÇLÜ MESAJLAR VERİLDİ

Etkinlikte grup adına konuşan Abdulkadir Şanlı, “Yaşasın özgür Filistin. Biz bugün insanlık adına burada toplandık ve soykırımın durması için sesimizi yükseltiyoruz. Sınır kapıları kapanmış, su, elektrik, yemek ve ekmek bulamayan bir avuç Müslüman’a yapılan zulme ses olmak adına haykırıyoruz. Ateşkes olsun, sınır kapıları açılsın. Tüm İslam âleminin bir an önce ayaklanması ve yaşanan soykırıma dur demesini istiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.