Şanlıurfa’da Fıstık Fiyatları Arttı

FISTIK ÜRETİCİLERİNDEN BEKLENTİLER

Bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle Şanlıurfa’daki fıstık üreticileri, baklavacılardan fiyatları yükseltmemelerini talep ediyor. Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde fıstık hasadı tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 bin ton verim elde edilen işletmede, bu yıl kuraklık nedeniyle yalnızca 4 bin ton ürün hasat edilmiştir.

REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ FİYATLARA YANSIYOR

İl genelinde rekoltenin azalması, fıstık fiyatlarına ciddi şekilde yansıdı. Geçen yıl tezgahlarda 150-200 liraya satılan yaş fıstık bu yıl yaklaşık 700 liraya kadar yükseldi. Masraflarını karşılayabilmek için fiyatları artırmak zorunda kalan üreticiler, baklavacılara çağrıda bulundu. Geçen yıl fıstık fiyatları düşükken, baklava fiyatlarında bir indirime gidilmemişti.

DOĞAL İŞLEME SÜRECİ

İhaleyi üstlenen firmanın yetkilisi Azmi Çelik, fıstıkların tamamen doğal yöntemlerle işlendiğini belirtti. Çelik, “İşçilerimiz sabah 5 ile akşam 17.00 arasında çalışıyor. Şu anda fıstık hasadının son aşamalarındayız. Rekoltenin çok düşük olduğu için fiyatlar tavan yaptı. Burada toplanan fıstıklar kendi işletmelerimizde ayrıştırılıyor. Tamamen doğal yollarla kabuğundan ve çöplerinden ayrıştırılıp güneşte kurutuluyor ve pazara sunuluyor. Hiçbir şekilde ışıl işlem uygulanmıyor” ifadelerini kullandı.

FEDAKARLIK TALEBİ

Baklavacıların kazançlarından fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayan Azmi Çelik, “Baklavacıların bu konuda adil olması gerekiyor. Cevizli baklavayı, fıstıklı baklavadan neredeyse aynı fiyata satıyorlar. Geçen yıl rekolte rekoru kırılmasına rağmen fiyatlar düşüktü. Yine de fiyatları geri çekmemeleri tepki topladı. Bu yıl fıstık fiyatları yükseliyorsa, bunu halka yansıtmamaları lazım. Kendi kazançlarından bir fedakarlık yapmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.