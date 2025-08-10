Şanlıurfa’da Fıstık Hasadı Başladı

ŞANLIURFA’DA BOZ FISTIK HASADI BAŞLADI

Türkiye’nin fıstık üretiminde en ön sıralarda yer alan Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı başlamış durumda. Bu önemli etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da katıldı. Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal mahallesindeki hasat etkinliğine katılan Vali Şıldak, Şanlıurfa’nın 220 bin hektarlık alanda yaklaşık 45 milyon ağaç kapasitesiyle ülke genelinde fıstık üretiminde birinci olduğunu belirterek yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi dileklerini ifade etti.

FISTIK HASADI VE ÖNEMİ

Fıstık hasadı sırasında işçilerle bir araya gelen Vali Şıldak, boz fıstığın genellikle tatlı sektöründe kullanıldığını hatırlattı. Söylediklerine göre, “Ağustos ayı demek Urfa’nın sembolü olan fıstığın hasat sezonu demektir. Şu anda fıstık bahçemiz yaklaşık 10-12 yaşında ağaçlardan oluşuyor.” Şanlıurfa, fıstık üretiminde dünya genelinde üçüncü sırada yer alırken Türkiye’de ilk sıradadır. Vali Şıldak, fıstığın üretim hacminin kentte Türkiye’nin yüzde 47’sini, alan olarak ise yüzde 45’ini oluşturduğuna değinerek, bu ürünün Şanlıurfa ile özdeşleştiğinin altını çizdi. Ancak bu yıl üretimin kısmen daha az olduğunu belirten Vali, kuraklık nedenleriyle üreticilerin erken hasadı tercih ettiğini de ifade etti.

FISTIKTA KALİTE ARTIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR

Fıstığın kalitesini ve üretimini artırmak için yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayan Vali Şıldak, “Üreticilerimizin bu alandaki çabalarını ve emeklerini desteklemek için bazı tedbirleri aldık. Bu çalışmaları, İlçe Tarım Müdürlüklerimizin ve İl Müdürlüğümüzün koordinesinde büyük bir enerjiyle yürütüyoruz.” diye belirtti. Karagöz kurduyla mücadele, fıstık hırsızlıklarına karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi gibi konulara değinen Vali, fıstık paneli düzenleyerek bir eylem planı oluşturduklarını açıkladı. Vali, “Bu eylem planı başta Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimize ışık tutacak,” dedi. Son olarak, fıstık hasadının ardından Vali Şıldak, yol güzergahındaki fıstık kavlatma tesislerinde de incelemelerde bulundu. Programa Vali Şıldak’ın yanı sıra Bozova İlçe Reşit Özer Özdemir, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve fıstık üreticileri de katıldı.