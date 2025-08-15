Şanlıurfa’da Genç Çift Ölü Bulundu

ŞANLIURFA’DA ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Şanlıurfa’da bir çocuk sahibi genç bir çiftin evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi. Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat sektöründe çalışan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder’den günlerdir haber alamayan yakınları, çiftin evine gitmeye karar verdi. Kapıyı açan yakınları, çiftin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayetin ya da intiharın yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Gerekli incelemeleri yapan polis ekipleri, sokağa şerit çekerek olaya müdahale eden yakınları evden uzaklaştırdı. Cesetler, Cumhuriyet savcısının araştırmasının ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

BEBEK EVDE YOKTU

Silahla vuruldukları saptanan çiftin, cinayete kurban gidip gitmediklerinin ya da aralarında bir tartışmadan sonra mı öldüklerinin tespiti için incelemeler sürüyor. Olay anında çiftin 4 yaşındaki kız çocuklarının evde olmadığı, bir yakınlarının yanında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.