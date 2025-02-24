Şanlıurfa’da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Söndü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Asya Mahallesi sınırları içindeki Mermerciler Sitesi’nde gerçekleşti. Henüz netleşmeyen bir sebeple, kağıt ve plastik malzemelerin depolandığı geri dönüşüm tesisi alevler içinde kaldı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Kısa süre içerisinde, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, rulo olarak istiflenmiş kağıt ve plastik balyalara sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

DUMANLAR GÖRÜNTÜYÜ KAPLADI

Tesisten yükselen kalabalık dumanlar, şehrin birçok yerinden gözlemlenebildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma işlemlerine geçiş yaptı.