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Şanlıurfa’da Gözlükler Yakalandı, 3 Gözaltı

OPERASYONLA KAÇAK GÖZLÜK YAKALANDI

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 65 bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Bu operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen gözlüklerin Şanlıurfa’da satışa sunulacağı bilgisine ulaştığı belirtildi.

TUTUKLAMA VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, 65 bin 500 güneş gözlüğünün yanı sıra, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 filtre sökme aparatı, 20 alyan anahtar takımı ve 230 pense de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemleri devam ediyor.

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