Şanlıurfa’da Gümrük Kaçağı Malzeme Yakalandı

JANDARMA OPERASYONLARIYLA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen jandarma operasyonları sonucunda birçok gümrük kaçağı malzeme yakalandı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun bir yol uygulaması düzenledi.

YOL UYGULAMASINDA BİRÇOK KAÇAK MALZEME TESPİT EDİLDİ

Bu uygulama çerçevesinde bin 460 adet gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 11 adet kulaklık, 2 adet cep telefonu ve toplamda 23 kilo 40 gram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.