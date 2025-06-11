Şanlıurfa’da Hurda Yangını Söndürüldü

ŞANLIURFA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Şanlıurfa’da bir hurda deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yangın Eyyübiye ilçesindeki Ruha Mahallesi’nde bulunan bir hurda dükkanının deposunda çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenen yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar ise devam ediyor.