Haberler

Şanlıurfa’da İhbarla Durum Bildirildi

ŞANLIURFA’DA TRAJİK OLAY

Şanlıurfa’da oto tamir ustası İbrahim Halil Çoban (33), iş yerinde ölü olarak bulundu. Olay Evren Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. İbrahim Halil Çoban’ın sahibi olduğu oto tamirhanesinde hareketsiz şekilde yatan halini gören çevredeki esnaf, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede İbrahim Halil Çoban’ın yaşamını yitirmiş olduğunu tespit etti. Çoban’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Haberler

Aydın’da Etkinlikte Kahramanlar Anlatıldı

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri mini öğrenciler, milli mücadele kahramanlarının mezarları ve müzelerini ziyaret ederek tarihsel bilincini güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.