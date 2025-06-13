Şanlıurfa’da İki Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil birbirine çarptı ve toplamda 7 kişi yaralandı. Mehmet Y. (25) yönetimindeki 63 F 3852 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50’nci kilometresinde, İbrahim A’nın (37) kullandığı 06 KB 0727 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra Rukiye A. (35), Bedriye A. (14), Cennet A. (12), Mekke A. (9) ve Hediye Y. (25) isimli yolcular da yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek ve Viranşehir devlet hastanelerine taşındı.