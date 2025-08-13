Şanlıurfa’da İki Ceset Bulundu

ŞANLIURFA’DA BULUNAN ERKEK CESEDİ

Şanlıurfa’da sulama kanalında birer gün arayla hem bir erkek hem de bir kadın cesedi bulundu. Karşıyaka Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde bazı vatandaşlar, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında hareketsiz duran bir kişiyi fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sualtı arama kurtarma ekipleri, 50 yaşlarda olduğu düşünülen kimliği belirlenemeyen erkek cesedini sudan çıkardı. Uzun bir süredir suda olabileceği değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi ve kimlik belirleme amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞANLIURFA’DA BULUNAN KADIN CESEDİ

Aynı bölgede, bugünkü sabah saatlerinde sulama kanalında başka bir ceset tespit edildi. Bu kez, suya bakan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç ekipleri, arama faaliyetleri sonunda 18 yaşlarında bir kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yeri incelemesinin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şu an için, polis iki olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve incelemelerini sürdürüyor.