Şanlıurfa’da İki Çocuk Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Şanlıurfa’da, pikniğe giden Rüveyda Demir (12) ve İbrahim Halil Kılıç (13) isimli iki çocuk, tarımsal sulama kanalına düştü. Çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı, ancak hastaneye kaldırıldıklarında yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi’ndeki bir piknik alanında gerçekleşti. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapan çocuklar, bölgeden geçen sulama kanalına daldı.

ÇOCUKLARIN HASTANEYE KALDIRILIŞI

Yüzme bilmeyen ve akıntıya kapılan Rüveyda Demir ve İbrahim Halil Kılıç, çevredeki kişiler tarafından güçlükle sudan kurtarıldı. Ağır yaralı durumda Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından acı haberi alan çocukların aileleri hastaneye akın etti. Yaşanan üzüntü ve öfke nedeniyle acil serviste gerginlik oluştu, bazı kişiler sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekipleri, bu durumu güçlükle kontrol altına aldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

VALİDEN ÖNEMLİ UYARI

Olay sonrasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Şıldak, her yıl benzer olayların yaşandığını vurgulayarak vatandaşları uyardı. Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak ya da başka amaçlarla girilmek için uygun yerler değildir. Bu alanlara girmek son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızın bu tür alanlara girmesine, yaklaşmasına ya da oynamasına kesinlikle izin vermeyin. Yakınlarındaysanız, onları sürekli gözetiminiz altında tutun. Hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmasına izin vermeyelim.” ifadelerini kullandı.