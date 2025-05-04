Şanlıurfa’da İki Çocuk Kanalda Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA’DA TRAJİK KAZA

Şanlıurfa’da aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir (12) ve İbrahim Halil Kılıç (13), tarımsal sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi’ndeki bir piknik alanında gerçekleşti. İddiaya göre, aileleriyle piknik yapan Rüveyda ve İbrahim, bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Yüzme bilmeyen ve akıntıya kapılan çocukların kurtarılması çevredeki insanlar için zor oldu. Ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından acı haberi alan çocukların yakınları hastaneye akın etti. Bu durum, yaşanan üzüntü ve öfke nedeniyle acil serviste gerginlik yaşanmasına neden oldu; bazı kişiler sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekipleri arbedeyi güçlükle kontrol altına aldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

VALİDEN UYARI

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve her yıl benzer olayların yaşandığını dile getirdi. Vali Şıldak, şu şekilde uyarıda bulundu: “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak ya da başka amaçlarla girilmek için uygun yerler değildir. Bu alanlara girmek son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızın bu tür alanlara girmesine, yaklaşmasına ya da oynamasına kesinlikle izin vermeyin. Yakınlarındaysanız, onları sürekli gözetiminiz altında tutun. Hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmasına izin vermeyelim.”