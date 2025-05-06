Şanlıurfa’da İki Kaçak Trafo Bulundu

KONTROLDE KAÇAK TRAFOLAR BELİRLENDİ

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen denetimlerde, traktör römorkuna gizlenmiş iki adet kaçak trafo tespit edildi. Yetkililerin yaptığı araştırmalar sonucunda, bu trafoların toplamda en az 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteye sahip olduğu belirlendi.

Taşınabilir hale getirilen bu kaçak sistemin, kırsal bölgelerde elektrik tüketimini kayıt dışı şekilde sağladığı ve bunun sonucunda ciddi enerji kaybına yol açtığı bildirildi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla tespit edilen trafolar, bölgedeki kaçak elektrikle mücadelenin ne kadar karmaşık bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

YASAL İŞLEM VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaçak enerji kullanımıyla ilgili yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.