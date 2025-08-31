Şanlıurfa’da İnşaat Kavgası Kamerada Görüntülendi

İNŞAAT ŞANTİYESİNDE TAŞLI SOPALI KAVGA

Şanlıurfa’da inşaat sektöründe çalışan işçiler arasında meydana gelen taşlı ve sopalı kavga, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe Konutları şantiyesinde gerçekleşti. İddialara göre, dün öğleden sonra, şantiyede görev yapan iki grup arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

KAVGA UZUN SÜRÜYOR

Taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kargaşa, çevredekilerin müdahelerine rağmen uzun bir süre devam etti. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine çağrıldı. Kavga sırasında yaralanan iki işçi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kargaşayı ayırmada zorlandığı anlar yer aldı. Kavga ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.