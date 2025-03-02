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Şanlıurfa’da İnternet Dolandırıcıları Yakalandı

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SANAL DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Şanlıurfa’da, sanal ortamda vatandaşları dolandıran iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden ekipler, dolandırıcılık yapan şahısların Şanlıurfa’da yaşadığını tespit etti.

OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu şahısların bulunduğu adresi belirlemek amacıyla sanal ortamda takibe başlayan ekipler, belirledikleri adrese başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, vatandaşları maddi zarara uğrattıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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