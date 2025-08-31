Haberler

Şanlıurfa’da İşçilerin Taşlı Kavgası Görüntülendi

TAŞLI SOPALI KAVGA ŞANTİYEDE YAŞANDI

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe Konutları şantiyesinde inşaat işçileri arasında yaşanan kavgada taşlar ve sopalar kullanıldı. Olay, bir grup işçi arasında öğleden sonra başlayan tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı.

KAVGA UZUN SÜRE DEVAM ETTİ

Yaşanan taşlı ve sopalı kavga, çevrede bulunanların müdahalelerine rağmen uzun bir süre devam etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan iki işçiyi hastaneye kaldırmak için ambulanslarıyla sevk etti. Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmakta zorlandığı anlar yer aldı. Kavga ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bingöl'de Uyuşturucuyla Mücadele Yapıldı

Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonunda dört kişi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Yapılan aramalarda 460.20 gram esrar bulundu.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta Yeniden Göreve Başladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'ya transfer sürecinin hızlandırılmasını ve sağ bek ile kanat oyuncularının bir an önce kadroya katılmasını talep etti.

