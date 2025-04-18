Şanlıurfa’da Jandarma 5 Şüpheli Yakaladı

SON OPERASYONLARLA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarla, çeşitli illerde kasten öldürme suçlarından aranan 5 şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, cinayet suçlarından yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, farklı tarihlerde meydana gelen olayların firari şüphelilerine ulaşıldığı belirtildi.

CİNAYET SUÇLARINDAN FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANIŞI

Bu çalışmalar kapsamında, 14 Haziran 2024’te Siverek Hayvan Pazarı’nda bir kişinin öldürülmesi olayının üzerinden 10 ay geçmesine rağmen aranan şüphelisi Hilvan’da, 14 Eylül 2023’te Siverek ilçe merkezinde gerçekleşen cinayetin 1 yıl 7 aydır firari olan şüphelisi Van’da ve 15 Haziran 2024’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelisi de Diyarbakır’da yakalandı. Ayrıca, 6 Ekim 2023’te Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 yıl 6 aydır aranan 2 şahıs, Viranşehir ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ADLİ İŞLEMLERİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede tutuklanan şüphelilerin, cezaevine gönderildiği bildirildi. Şanlıurfa’daki bu operasyonlar, kamu güvenliğini sağlama adına gerçekleştirilen önemli çalışmalardan biri olarak kaydedildi.