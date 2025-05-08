Şanlıurfa’da JANDARMA Kaçak Sigara Ele Geçirdi

ŞANLIURFA’DA YOL UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şanlıurfa’da, jandarma ekipleri hassas burunlu köpeklerin de dahil olduğu yol arama operasyonları gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve bunların tüketiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Suruç ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı geniş çaplı bir yol kontrolü yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu kapsamlı uygulamada, bin 429 paket gümrük kaçağı sigara, bin 350 adet ağızlık, 450 adet tütün sarma kağıdı, 3 bin 400 adet boş makaron ile 51 bin adet sigara filtresi bulundu. Elde edilen bu malzemeler, jandarma tarafından incelenmekte ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetler sürdürülmektedir.