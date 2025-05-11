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Şanlıurfa’da JANDARMA Operasyonu Gerçekleşti

ŞANLIURFA’DA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRDİ

Şanlıurfa’da jandarma, gerçekleştirdiği operasyonda toplam piyasa değeri 34 milyon lira olan gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve hırdavat malzemesi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte, yasa dışı yolla elde edilen malzemeleri satmaya çalışan kişilere yönelik bir operasyon düzenledi.

DEĞERLİ MALZEMELERİN GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARLA BAĞLANTISI

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri 32 milyon 750 bin Türk Lirası olan 65 bin 500 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 1 milyon Türk Lirası değere sahip 3 bin 350 adet İngiliz anahtarı ile 230 bin 200 Türk Lirası değerinde 290 adet zincirli filtre sökme aparatı, 230 adet ayarlanabilir pense ve 20 adet alyan takımı bulundu. Ele geçirilen tüm malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 34 milyon Türk Lirası olduğu bildirildi.

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