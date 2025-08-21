Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Ve Çay

ŞANLIURFA’DA JANDARMA OPERASYONU

Şanlıurfa’da jandarma tarafından düzenlenen bir yol uygulamasında 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ve 115 kilogram çay yakalandı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu uygulama dikkat çekti.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Hassa burunlu köpeklerin de kullanıldığı bu yol uygulamasında, ekipler araçlarda kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sonucu 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile 115 kilogram çay ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.