Haberler

Şanlıurfa’da Kaçakçılara Operasyon Düzenlendi

ŞANLIURFA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’da jandarma, silah kaçakçılarına karşı bir operasyon düzenleyerek 1 şahsı gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran bir kişinin evine baskın yaptı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlının evinde ve ek yerlerinde gerçekleştirilen arama sonucunda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 253 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.