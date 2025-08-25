Şanlıurfa’da Kaçakçılara Operasyon Düzenlendi

ŞANLIURFA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’da jandarma, silah kaçakçılarına karşı bir operasyon düzenleyerek 1 şahsı gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran bir kişinin evine baskın yaptı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlının evinde ve ek yerlerinde gerçekleştirilen arama sonucunda, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 253 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.