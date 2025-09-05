Haberler

Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

ŞANLIURFA’DA KÜÇÜK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu sırasında, toplamda 7 bin 777 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar” çerçevesinde, Şanlıurfa merkezi ile Eyyübiye, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonda gümrük kaçağı olarak elde edilen 7 bin 777 paket sigara, 4 bin 500 kilogram gümrük kaçağı tütün, 3 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası ve 35 kilogram nargile tütünü ile 22 kilogram çay yakalandı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Afyonkarahisar, Motor Sporlarıyla Anılıyor

Afyonkarahisar, motor sporları ile tanınmaya başladı. 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, 105 sporcuyla Türk sporu için önemli bir fırsat sunacak.
Başarılı Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti

Aydın halkının gündemini etkileyen gazeteci Fatma Yazıcı’nın beklenmedik ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölüm yaşı hakkında bilgi verilmedi.

