Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

ŞANLIURFA’DA KÜÇÜK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu sırasında, toplamda 7 bin 777 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar” çerçevesinde, Şanlıurfa merkezi ile Eyyübiye, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonda gümrük kaçağı olarak elde edilen 7 bin 777 paket sigara, 4 bin 500 kilogram gümrük kaçağı tütün, 3 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası ve 35 kilogram nargile tütünü ile 22 kilogram çay yakalandı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma ise devam ediyor.