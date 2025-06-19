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Şanlıurfa’da Kamyon Şarampole Düştü

ŞANLIURFA’DA KAMYON ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, İbrahim A. yönetimindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü. 63 ABY 260 plakalı kamyon, Güzelyurt Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir şarampole yuvarlandı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için bölgeye her ihtimale karşı bir kepçe gönderildi. Yaralı sürücü, kamyonun kasasının üstüne dik pozisyonda düştüğü için, kepçe yardımıyla kupa bölümüne ulaşılıp aşağı indirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan sürücü, olay yerindeki ambulansa alındı ve Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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