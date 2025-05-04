Şanlıurfa’da Kanalda İki Çocuk Boğuldu

ŞANLIURFA’DA TRAJİK OLAY YAŞANDI

Şanlıurfa’da piknik yapmaya giden Rüveyda Demir (12) ile İbrahim Halil Kılıç (13) isimli iki çocuk, tarımsal sulama kanalına düştü. Olay, akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi’ndeki bir piknik alanında gerçekleşti. İddiaya göre, aileleri ile birlikte piknik yapan çocuklar, bölgede bulunan tarımsal sulama kanalına düştü. Yüzme bilmeyen ve akıntıya kapılan iki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Rüveyda ve İbrahim Halil, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan çocukların aileleri hastaneye akın etti. Yaşanan üzüntü ve öfke hissi, acil serviste gerginliğe yol açtı. Bazı kişiler sağlık çalışanlarına saldırdı ve polis ekipleri arbedeyi kontrol altına almada zorluk yaşadı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

VALİDEN UYARI AÇIKLAMASI

Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, her yıl benzer olayların yaşandığını ifade ederek vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak ya da başka amaçlarla girilmek için uygun yerler değildir. Bu alanlara girmek son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızın bu tür alanlara girmesine, yaklaşmasına ya da oynamasına kesinlikle izin vermeyin. Yakınlarındaysanız, onları sürekli gözetiminiz altında tutun. Hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmasına izin vermeyelim.” şeklinde konuştu.