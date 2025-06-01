Haberler

Şanlıurfa’da Kavga Sonucu 7 Yaralı

TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen taşlı ve sopalı bir kavgada 7 kişi yaralanıyor. Kale Mahallesi’nde, grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşüyor. Kavgada yaralanan kişiler arasında Ş.D. (24), A.D. (24), Z.T. (41), B.T. (48), Ş.D. (30), İ.D. (44) ve M.D. (56) bulunuyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Kazı Alanına Otomobil Düştü

Polatlı'da açık kazı alanına düşen otomobil hasar gördü. Mahalle sakinleri, güvenlik önlemlerinin derhal alınması için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Vanspor FK, Şampiyonluk Coşkusu Yaratıyor

Vanspor FK, TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltılarda 5-4 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi. Van'da taraftarlar büyük bir coşkuyla zaferi kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.