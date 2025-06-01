Şanlıurfa’da Kavga Sonucu 7 Yaralı

TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen taşlı ve sopalı bir kavgada 7 kişi yaralanıyor. Kale Mahallesi’nde, grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşüyor. Kavgada yaralanan kişiler arasında Ş.D. (24), A.D. (24), Z.T. (41), B.T. (48), Ş.D. (30), İ.D. (44) ve M.D. (56) bulunuyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.