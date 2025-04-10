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Şanlıurfa’da Kaybolan Zehra Bulundu

6 YAŞINDAKİ ZEHRA’NIN KAYBOLMASI

Şanlıurfa’da 26 Ocak 2014 tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Zehra Topdağ’dan haber alınamaması, ailesinin durumu jandarmaya bildirmesiyle sonuçlandı. Yapılan arama çalışmaları sırasında, Zehra’nın cansız bedeni amcası İsmail Topdağ’ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

CİNAYETİN ARAŞTIRILMASI

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, Zehra’nın boğularak öldüğü ortaya çıktı. Bu cinayeti çözmek amacıyla özel bir ekip kuruldu. Aradan geçen süre içerisinde birçok kişi gözaltına alındı, ancak cinayet zanlısı ya da zanlıları henüz tespit edilemedi. Güvenlik güçleri, cinayetin üzerinden geçen 11 yıl boyunca çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

YENİ GELİŞMELER

Son olarak, yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında baba Halil T., anne Amşe ve üvey anne Ceylan T.’nin de bulunduğu toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

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