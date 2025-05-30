Şanlıurfa’da Köpek Kazaya Neden Oldu

ŞANLIURFA’DA KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa’da bir sokak köpeğinin sebep olduğu zincirleme trafik kazası dört kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, olayın detaylarını ortaya koyuyor. Yola çıkan sokak köpeği, yürürken otomobil sürücüsünün durup köpeğin geçmesini beklemesine yol açtı. Bu esnada arka plandan gelen iki otomobil, peş peşe çarpıştı. Ardından bu otomobillere bir kamyonet de çarparak zincirleme kazayı tetikledi.

KAZADA YARALANANLAR VE KÖPEĞİN DURUMU

Zincirleme kaza sonucunda dört kişi hafif yaralandı ve sokak köpeği, kazanın ardından yolun karşı tarafına geçerek bir iş yerinin bahçesine girdi. Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri, kaza anını saniye saniye kayıt altına aldı. Şu an için kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Bu kaza, sokak hayvanlarının trafikte yarattığı riski bir kez daha gözler önüne seriyor.